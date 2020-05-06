336 مليون دولار.. الصين تسدد حصتها فى ميزانية الأمم المتحدة

أعلنت بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة سداد كامل حصة الصين في الميزانية العادية للأمم المتحدة لعام 2020، التي تبلغ 336 مليون دولار، ما يظهر دعم بكين القوي للمنظمة الدولية.وذكرت البعثة- في بيان نقلته وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، أن الصين بصفتها ثاني أكبر مساهم في الميزانية العادية للأمم المتحدة، أوفت بالتزاماتها بنشاط بدعم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك دعم التعددية، مشيرة إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، ويعقد المجتمع الدولي آمالًا كبيرة على المنظمة العالمية.وأضافت أن جميع الدول بحاجة إلى اتخاذ تحركات قوية لدعم الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في محاربة فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية تضطلع بدور حاسم ومحوري في مكافحة الفيروس.وأشارت إلى أن الصين تبرعت بـ50 مليون دولار إلى منظمة الصحة العالمية لدعم المكافحة العالمية لـ"كوفيد-19" وتعزيز الأنظمة الصحية في الدول النامية، مضيفة أن "الفيروس لا يعرف حدودا ولا عرقا، وأن الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف للمساهمة في الحفاظ على أمن الصحة العامة إقليميا ودوليا والعمل من أجل بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".