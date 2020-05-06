ألمانيا تفتح المتاجر والمدارس 20 مايو

كشفت مسودة اتفاق بين الحكومة ومسئولي المناطق أن ألمانيا ستقرر الأربعاء قطع مراحل حاسمة في إجراءات تخفيف العزل المفروضة في مواجهة «كوفيد- 19»، عبر إعادة فتح كل المحلات التجارية والمدارس واستئناف دوري كرة القدم اعتبارًا من مايو الجاري.ويشير النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إلى أن هذه الإجراءات أصبحت ممكنة مع بقاء "عدد الإصابات الجديدة" بفيروس كورونا المستجد "ضئيلا" بعد مرحلة أولى من إعادة الفتح في 20 أبريل، موضحًا أنه لم تسجل "أي موجة جديدة" للعدوى حتى الآن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.