تراجع أرباح ديزنى 90% بسبب كورونا

أعلنت مجموعة والت ديزني الأمريكية للترفيه والإعلام تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 90% إلى 460 مليون دولار في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، في حين أعلنت عن اعتزامها البدء في إعادة فتح مدنها الترفيهية المغلقة بسبب الفيروس.يذكر أن أزمة كورونا أدت إلى اضطراب أنشطة المدن الترفيهية عالية الربحية وسفن الركاب لدى ديزني.وأشارت الشركة إلى أن إغلاق المدن الترفيهية أغلب الفترة الماضية منذ بداية العام الحالي كلفها حوالي مليار دولار من أرباحها في هذا القطاع فقط.وأشارت ديزني إلى انخفاض أرباح تشغيل المدن الترفيهية بنسبة 58% سنويا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.وبدأت الشركة دراسة إعادة فتح المدن الترفيهية وأعلنت عن اعتزامها إعادة فتح مدينة ديزني شنغهاي في الصين يوم الإثنين المقبل، مع تقليل أعداد الزوار المسموح لهم بالتواجد داخلها والمحافظة على إجراءات التباعد الاجتماعي وزيادة معدلات التعقيم والتطهير لمنع انتشار فيروس كورونا.وكان قطاع ديزني بلس لبث الأفلام ومواد الترفيه عبر الإنترنت النقطة المضيئة الوحيدة بين قطاعات المجموعة الأمريكية حيث وصل عدد مستخدمي هذه الخدمة الجديدة حتى 4 مايو الحالي إلى 54.5 مليون مستخدم، منذ إطلاقها في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي ثم في بريطانيا ودول أوروبية أخرى الشهر الماضي.في الوقت نفسه زادت إيرادات ديزني خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21% سنويا إلى 18 مليار دولار بفضل الأداء القوي لقطاعي شبكات التليفزيون وخدمة البث عبر الإنترنت.