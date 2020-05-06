اكتشاف 10 مقابر تعود لـ 2200 عام شرقي الصين

عثر علماء آثار صينيون على 10 مقابر يعود تاريخها إلى عصر أسرة هان ( 206 ق.م - 220 م ) في مقاطعة تشجيانج بشرقي الصين.وقال شيوي جيون الباحث في معهد الآثار الثقافية بمقاطعة " تشجيانج " - في تصريح اليوم - إن العلماء عثروا على 3 توابيت داخل أكبر مقبرة بين المجموعة، والتي يبلغ طولها 4.7 متر وعرضها 4.8 متر وعمقها 2.9 متر.وأضاف جيون أنه من النادر جدا العثور على توابيت خشبية محفوظة جيدا في المنطقة، حيث إن المناخ شمالي مقاطعة " تشجيانج " رطب نسبيا والتربة حمضية.