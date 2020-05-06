رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: أبواب رحمة الله كثيرة وأوجه الخير متعددة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:58 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن أبواب رحمة الله (تعالى) لم تغلق وأن رحمته وسعت كل شئ، وأوجه الخير متعددة.

وأضاف الأوقاف - في خاطرة إيمانية اليوم الأربعاء -: لقد فتح الله (عز وجل) أبواب رحمته واسعة لخلقه أجمعين، يبسط يده بالليل ليتوب مُسيءُ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مُسيءُ الليل، حيث يقول رسول الله عليه السلام: "إِن الله تَعَالَى يبْسُطُ يدهُ بِاللَّيْلِ ليتُوب مُسيءُ النَّهَارِ، وَيبْسُطُ يَدهُ بالنَّهَارِ ليَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مغْرِبِها" (رواه مسلم) ويقول سبحانه: " قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لله كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ"(الأنعام 12) ويقول في كتابه العزيز: "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ" (الأعراف: 156).

وتابع جمعة: "أن رب العزة (عز وجل) يقول في الحديث القدسي": يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَني وَرَجَوْتَني غَفَرْتُ لَكَ عَلى مَا كَانَ مِنكَ وَلا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّماءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَني، غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَو أَتَيْتَني بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايا، ثُمَّ لَقِيْتَني لا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً (رواه الترمذي ).. مشيرا إلى حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه" (رواه البخاري).

ولفت وزير اﻷوقاف إلى أنه إذا كانت الظروف قد اقتضت تعليق الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد والزوايا والمصليات مؤقتا للضرورة والمصلحة الشرعية المعتبرة، تحقيقا للمقاصد الشرعية في الحفاظ على النفس التي أحاطها الإسلام بكثير من سياجات الحفظ والحماية، فهذا لا يعني أن أبواب الخير قد أغلقت، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف؛ فهذا كله صدقة منك على نفسك".

ودعا وزير الأوقاف المواطنين إلى بذل الجهد والسعة في المتاح من عمل الخير، ولا سيما إطعام الجائع، وكساء العاري، ومداواة المريض، وتفريج كروب المكروبين.

موضوعات متعلقة

بلاغ ضد شركة طيران خاصة تجبر العاملين على توقيع إجازة بدون أجر

النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة «شادي حبشي» داخل محبسه

حريق في محل زيوت بشارع البحر الأعظم

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

الأكثر قراءة

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

«الوزراء» يكشف سبب تجاوز أعداد مصابي كورونا 7 آلاف

النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة «شادي حبشي» داخل محبسه

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

إنفوجراف

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجا تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكون من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

تراجع أرباح ديزني 90% بسبب كورونا

اكتشاف 10 مقابر تعود لـ 2200 عام شرقي الصين

وكالة تابعة للأمم المتحدة: الجائحة تعرض الأطفال لمخاطر على الإنترنت

توم كروز يتعاون مع ناسا لتصوير أول فيلم سينمائى فى الفضاء

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
انتصار أكتوبر في حياتي
منى رجب
حق الشهيد في يوم العبور العظيم
د.مينا بديع عبدالملك
الهوية الصادقة للكنيسة القبطية
ماجد حبته
شائعة أو نكتة انقلاب قطر
المزيد

الثقافة

على قناة قصور الثقافة.. «قابل للكسر» أولى سهرات ليالى رمضان

«هيئة الكتاب» تبث مشاركة يحيى الفخرانى بمعرض القاهرة 1994

الخوارزمية البشرية يطرح سؤال: هل للذكاء الاصطناعي أفكار؟

سيد إمام عن يسري العزب: ظل مخلصًا للغة الجماعة الشعبية