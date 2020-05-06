الإكوادور تمدد حالة الطوارئ 30 يوما اعتبارا من 16 مايو

أعلن رئيس الإكوادور، لينين مورينو، عن تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد على خلفية تفشي فيروس كورونا، لمدة 30 يوما، اعتبارا من 16 مايو.وقال مورينو: "بدعم من مجلس الأمن، مددنا حالة الطوارئ لمدة 30 يوما أخرى اعتبارا من 16 مايو"​​​.وأشار إلى أن مجلس الأمن في البلاد جاهز لبدء مراجعة شاملة لميزانيات الخدمات العامة، وأن المراجعة ستشمل من 10 إلى 15 بالمئة من الميزانيات التي لن تؤثر على الوظائف الرئيسية لمؤسسات الدولة، وأن تنفيذ التغييرات سيتم بدعم من وزارة المالية.وبدأ رفع قيود الحجر الصحي في الإكوادور على مراحل في 4 مايو، مع إبقاء العزل ساريا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وإغلاق الحدود، وحظر حركة السيارات بين المقاطعات، والفعاليات الجماعية، فضلا عن ذلك ستحافظ البلاد على مسألة التعليم عن بعد.ووفقا لأحدث البيانات، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الإكوادور 31 ألفا و881 حالة، والوفيات 1569 شخصا.