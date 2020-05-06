مقتل مذيع بمحطة إذاعية بالرصاص فى الفلبين

قتل مذيع بمحطة إذاعية فلبينية بالرصاص في وسط البلاد، في أحدث هجوم على الصحافة في الفلبين، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الأربعاء.وكان المذيع كورنيليو بيبينو في طريقه إلى منزله مع زوجته على متن دراجة نارية، عندما فتح مسلحان النار عليه، بمدينة دوماجيت فى مقاطعة نيجروس أورينتال 634، كم جنوبي مانيلا، حسب تقرير للشرطة.وذكر التقرير أن بيبينو، 48 عاما، أصيب بعدة أعيرة نارية في جسده وتوفي لدى وصوله إلى مستشفى قريب ولم تصب زوجته في الهجوم.ولا تزال الشرطة تحقق في عملية القتل لتحديد ما إذا كان ذلك له صلة بعمله.يشار إلى أن بيبينو هو الصحفي الـ 16 الذي يقتل في البلاد تحت إدارة الرئيس رودريجو دوتيرتي منذ عام 2016، وفقا للاتحاد الوطني للصحفيين في الفلبين.