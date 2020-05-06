رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» فى ألمانيا لـ164807 حالة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:55 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 947 إلى 164807 حالة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أضافت أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد قفز بواقع 165 إلى 6996.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إن الحكومات المحلية في الولايات الألمانية ستوافق على اتخاذ إجراءات أخرى لتخفيف القيود المفروضة بشأن الوباء خلال اتصال هاتفي مع المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تعطي حكومات الولايات الضوء الأخضر للمتاجر الضخمة باستئناف نشاطها، ربما ابتداء من 11 مايو.

وأضافت أن الولايات ستوافق أيضًا على استئناف المدارس في كل المستويات تدريجيا، على الرغم من أنه لن يتم السماح لمعظم الأطفال بالذهاب إلى المدارس، إلا من خلال التناوب، وليس على أساس يومي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» تحث الدول على التحقيق في احتمال ظهور كورونا في حالات سابقة

شفاء 11 حالة جديدة من كورونا بعزل أسوان

«الأرصاد»: ما زلنا في فصل الربيع وسنشهد تقلبات جوية

النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة «شادي حبشي» داخل محبسه

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

الأكثر قراءة

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

«الوزراء» يكشف سبب تجاوز أعداد مصابي كورونا 7 آلاف

النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة «شادي حبشي» داخل محبسه

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

إنفوجراف

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجا تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكون من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

تراجع أرباح ديزني 90% بسبب كورونا

اكتشاف 10 مقابر تعود لـ 2200 عام شرقي الصين

وكالة تابعة للأمم المتحدة: الجائحة تعرض الأطفال لمخاطر على الإنترنت

توم كروز يتعاون مع ناسا لتصوير أول فيلم سينمائى فى الفضاء

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
انتصار أكتوبر في حياتي
منى رجب
حق الشهيد في يوم العبور العظيم
د.مينا بديع عبدالملك
الهوية الصادقة للكنيسة القبطية
ماجد حبته
شائعة أو نكتة انقلاب قطر
المزيد

الثقافة

على قناة قصور الثقافة.. «قابل للكسر» أولى سهرات ليالى رمضان

«هيئة الكتاب» تبث مشاركة يحيى الفخرانى بمعرض القاهرة 1994

الخوارزمية البشرية يطرح سؤال: هل للذكاء الاصطناعي أفكار؟

سيد إمام عن يسري العزب: ظل مخلصًا للغة الجماعة الشعبية