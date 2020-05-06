ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» فى ألمانيا لـ164807 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 947 إلى 164807 حالة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أضافت أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد قفز بواقع 165 إلى 6996.وفي وقت سابق، قالت مصادر إن الحكومات المحلية في الولايات الألمانية ستوافق على اتخاذ إجراءات أخرى لتخفيف القيود المفروضة بشأن الوباء خلال اتصال هاتفي مع المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء.وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تعطي حكومات الولايات الضوء الأخضر للمتاجر الضخمة باستئناف نشاطها، ربما ابتداء من 11 مايو.وأضافت أن الولايات ستوافق أيضًا على استئناف المدارس في كل المستويات تدريجيا، على الرغم من أنه لن يتم السماح لمعظم الأطفال بالذهاب إلى المدارس، إلا من خلال التناوب، وليس على أساس يومي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.