كندا.. إجمالى الوفيات بـ«كورونا» يتخطى حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكندية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد تخطى حاجز الـ62 ألف إصابة، وتجاوزت الوفيات عتبة الـ4 آلاف حالة وفاة في البلاد.وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأربعاء: "هناك 62046 إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وبلغ عدد الوفيات حتى اليوم 4043، وسجل أكبر عدد من الإصابات في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو 33417 و18310 على التوالي​​​".وكان رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، قد صرح يوم السبت الماضي بأن الخطط الجاري العمل بها لإعادة فتح اقتصادات الأقاليم الكندية لا تعتمد على افتراض أن تكون هناك مناعة من فيروس كورونا لدى من أصيبوا به.وأضاف أن خطط الأقاليم تركز على منع انتشار فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي واستعمال معدات الوقاية من المرض في أماكن العمل.