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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 1120 إصابة جديدة بكورونا فى المكسيك

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:16 ص
كورونا فى المكسيك
كورونا فى المكسيك
وكالات
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ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بمرض (كوفيد19-) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 26 ألفا و25 حالة بعد تسجيل 1120 حالة إصابة جديدة.

وذكر خوسيه لويس ألوميا، المسؤول بوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، أن حالات الوفاة ارتفعت كذلك إلى 2507 بعد تسجيل 236 حالة جديدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات النشطة 6708 حالات، إلى جانب 16 ألفا و99 حالة مشتبها بها.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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