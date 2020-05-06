كولومبيا تمدد الحجر الصحى أسبوعين إضافيين

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي تمديد الحجر الصحي المفروض؛ بسبب فيروس كورونا أسبوعين إضافيين حتى 25 مايو.وكان من المقرر أن ينتهي الحجر الصحي، الذي بدأ في 24 مارس وجرى تمديده بالفعل مرتين، وسجلت البلاد أكثر من 8600 إصابة بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا، من بينها 378 وفاة.وأعلنت الحكومة بالفعل عن إعادة فتح بعض قطاعات الاقتصاد تدريجيًا، مثل قطاعي المنسوجات والصناعات التحويلية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي