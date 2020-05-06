الأرجنتين بصدد الحصول على 4 مليارات دولار من مصرف إقليمى لمكافحة كورونا

ذكرت الحكومة الأرجنتينية أنها بصدد الحصول على دعم مالي بقيمة 4 مليارات دولار من مصرف التنمية الإقليمي (سي إيه إف) على مدار أربعة أعوام لدعم جهودها في مكافحة فيروس كورونا.وستستخدم تلك الأموال في تشجيع السياسات الاجتماعية وإعادة تنشيط الاقتصاد، حسب وكالة بلومبرج للأنباء، ومن المتوقع أن تحصل الأرجنتين على 900 مليون دولار من هذا المبلغ خلال 2020وسجلت الأرجنتين 5020 إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 264 وفاة حتى مساء الثلاثاء، حسب موقع وورلد ميتر.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي