أكثر من 15 ألف وفاة بكورونا فى أمريكا اللاتينية

تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أمريكا اللاتينية عتبة الـ15 ألفًا، أكثر من نصفها في البرازيل لوحدها، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس فجر الأربعاء استنادًا إلى بيانات رسمية.وأظهر التعداد الذي أجري لغاية الساعة 02،30 ت ج أنّ إجمالي عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في القارّة بلغ أكثر من 282 ألف شخص، أكثر من ثلثهم في البرازيل لوحدها (114.175 مصابًا توفي منهم 7921).وحلّت في المرتبة الثانية من حيث عدد ضحايا الوباء المكسيك (2.271 وفاة من أصل 24.905 مصابين) تليها الإكوادور (1.569 وفاة من أصل 31.881 مصابًا).يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.