الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 28 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحية، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري.. لطيف نهارا، مع أمطار خفيفة صباحا، بارد ليلا على السواحل الشمالية.وعلى شمال الصعيد: معتدل مشمس نهارا، مائل للبرودة ليلا.. مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا على جنوب الصعيد.ويكون هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، وأمطار خفيفة صباحا على السواحل الشمالية الشرقية، ونشاط للرياح على جنوب سيناء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 28 16الإسكندرية 24 16طنطا 27 16شبين الكوم 26 16دمنهور 25 16بلطيم 24 17مطروح 22 16السلوم 23 16سيوة 26 19بورسعيد 24 16دمياط 23 16الزقازيق 28 16الإسماعيلية 28 16السويس 28 17العريش 22 16رفح 22 16رأس سدر 22 18نخل 24 16نويبع 26 20طابا 26 19كاترين 21 14الطور 26 20شرم الشيخ 27 23الغردقة 29 23مرسى علم 29 24الفيوم 28 18بني سويف 28 18المنيا 29 19أسيوط 29 19سوهاج 30 19قنا 30 20الأقصر 31 20أسوان 33 21أبو سمبل 33 22الوادي الجديد 30 20شلاتين 28 22أبو رماد 27 22حلايب 27 24رأس حدربة 26 24