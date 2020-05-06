الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 28 درجة
الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:04 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا، مع شبورة مائية صباحية، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري.. لطيف نهارا، مع أمطار خفيفة صباحا، بارد ليلا على السواحل الشمالية.
وعلى شمال الصعيد: معتدل مشمس نهارا، مائل للبرودة ليلا.. مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا على جنوب الصعيد.
ويكون هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، وأمطار خفيفة صباحا على السواحل الشمالية الشرقية، ونشاط للرياح على جنوب سيناء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 28 16
الإسكندرية 24 16
طنطا 27 16
شبين الكوم 26 16
دمنهور 25 16
بلطيم 24 17
مطروح 22 16
السلوم 23 16
سيوة 26 19
بورسعيد 24 16
دمياط 23 16
الزقازيق 28 16
الإسماعيلية 28 16
السويس 28 17
العريش 22 16
رفح 22 16
رأس سدر 22 18
نخل 24 16
نويبع 26 20
طابا 26 19
كاترين 21 14
الطور 26 20
شرم الشيخ 27 23
الغردقة 29 23
مرسى علم 29 24
الفيوم 28 18
بني سويف 28 18
المنيا 29 19
أسيوط 29 19
سوهاج 30 19
قنا 30 20
الأقصر 31 20
أسوان 33 21
أبو سمبل 33 22
الوادي الجديد 30 20
شلاتين 28 22
أبو رماد 27 22
حلايب 27 24
رأس حدربة 26 24
وعلى شمال الصعيد: معتدل مشمس نهارا، مائل للبرودة ليلا.. مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا على جنوب الصعيد.
ويكون هناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، وأمطار خفيفة صباحا على السواحل الشمالية الشرقية، ونشاط للرياح على جنوب سيناء، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 28 16
الإسكندرية 24 16
طنطا 27 16
شبين الكوم 26 16
دمنهور 25 16
بلطيم 24 17
مطروح 22 16
السلوم 23 16
سيوة 26 19
بورسعيد 24 16
دمياط 23 16
الزقازيق 28 16
الإسماعيلية 28 16
السويس 28 17
العريش 22 16
رفح 22 16
رأس سدر 22 18
نخل 24 16
نويبع 26 20
طابا 26 19
كاترين 21 14
الطور 26 20
شرم الشيخ 27 23
الغردقة 29 23
مرسى علم 29 24
الفيوم 28 18
بني سويف 28 18
المنيا 29 19
أسيوط 29 19
سوهاج 30 19
قنا 30 20
الأقصر 31 20
أسوان 33 21
أبو سمبل 33 22
الوادي الجديد 30 20
شلاتين 28 22
أبو رماد 27 22
حلايب 27 24
رأس حدربة 26 24