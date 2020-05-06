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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حريق مدمر يلتهم مبنى مكون من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:40 ص
حريق مدمر
حريق مدمر
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تكثف أجهزة الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة القليوبية، جهودها للسيطرة على حريق هائل شب في مبني من 10 أدوار على مساحة 400 متر يستخدم كمخازن ومعرض وورش لتجميع النجف بمنطقة أرض الحافي بميت نما، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمساكن والأماكن المجاورة.

انتقل إلى موقع الحادث اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، والمقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية في جنوب القليوبية، ونجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

كانت الأجهزة الأامنية بالقليوبية قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمجمع لبيع وتصنيع النجف بميت نما، في عقار من 10 أدوار، وبدأت النيران من الدور الأول بمعرض النجف لتمتد لباقي الأدوار والورش والمخازن.

ويجري حاليًا السيطرة على ألسنة اللهب التي أسفرت عن احتراق المبني بالكامل، وإصابة 3 أشخاص باختناق نتيجة الأدخنة الكثيفة وتم نقلهم لمستشفي قليوب لتلقي العلاج، حيث تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف.

واستعانت أجهزة الحماية المدنية بسيارة خزان إطفاء من الحماية المدنية بالقاهرة لدعم سيارات الحماية المدنية بموقع الحريق.

كما تبين غلق المكان وعدم وجود عمال به لإغلاقه مبكرا التزاما بقرارات حظر التجوال ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة «كورونا».

وكلف محافظ القليوبية رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بتشكيل لجنة من الشؤون الهندسية والتراخيص بالحي، لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر والتحقق من وجود تراخيص للمكان وتوافر اشتراطات الأمن الصناعي به وسلامة العقارات المجاورة، حيث يرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي شب في المبنى.

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