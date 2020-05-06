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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كونتى: مسئولية الصين عن تفشى «كورونا» أمر لا مفر منه

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:21 ص
رئيس الوزراء الإيطالي
رئيس الوزراء الإيطالي
وكالات
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اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن تحديد مدى مسئولية الصين عن تفشي فيروس كورونا المستجد أمر لا مفر منه لكن الوقت الراهن يتطلب "تعاونا دوليا" من أجل القضاء على الجائحة.

وقال كونتي، خلال مقابلة صحفية، ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محقا بتوجيه أصابع الاتهام إلى السلطات في بكين بالتسبب في تفشي الفيروس على المستوى العالمي: "في الوقت المناسب وبمجرد الحصول على جميع المعلومات الضرورية، سيكون من المحتم التأكد من أي مسئولية محتملة في إدارة الوباء وتأثيرها على حالة الطوارئ الحالية على الصعيد الدولي".

وأردف كونتي، الذي تتمتع حكومته بعلاقات جيدة مع الصين: "في الوقت الراهن نعتبر تشجيع التعاون الدولي أولوية وهو أداة أساسية لهزيمة الفيروس وحماية الصحة العالمية".

وتابع: "إيطاليا تؤمن بشدة بإمكانية التعاون هذه وهي مستعدة لتقديم مساهمتها، كما نفعل بالفعل في إطار التحالف العالمي ضد فيروس كورونا، ونحن نعتزم بالتأكيد بذل قصارى جهدنا في هذا الصدد خلال رئاستنا المقبلة لمجموعة العشرين".

ووجه الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية مع هذا الموضوع.

وأعلن ترامب، الخميس الماضي، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر معهد الفيروسات بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادة الحزب الشيوعي الصيني في حدوث ذلك، إلا أن الاستخبارات الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية أكدتا أن لهذه السلالة أصل طبيعي.

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