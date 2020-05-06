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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: لا أستطيع النوم من التفكير فى ضحايا كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:14 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يستطيع النوم في الليل، لأنه يؤرق من وفيات المواطنين الأمريكيين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، كوفيد -19.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة ABC: "لا يمكنني النوم ليلا، لأنني أفكر دائما بذلك"، وأضاف، في إشارة إلى الأمريكيين الذين فقدوا المقربين بسبب فيروس كورونا، "أحبكم جميعا".

وقال الرئيس الأمريكي "لدينا عدو ويجب أن نهزمه"، وعد بالقضاء على COVID-19.


وفي الولايات المتحدة سجلت أكثر من 70 ألف حالة وفاة للمرضى من الإصابة بالفيروس. وهو أعلى معدل في العالم.

ومعروف عن ترامب منذ فترة طويلة بالنوم القليل. وهو تحدث عن ذلك مرارا وتكرارا مؤكدا أن هذه ميزة كبيرة في العمل، لأنه في وقت مبكر من الصباح، بينما لا يزال الكثيرون نائمين، يمكنه بالفعل حل المشكلات المهمة.

وتخمن وسائل الإعلام الأمريكية بتقديرات مختلفة لمقدار الوقت الذي ينام فيه الرئيس عادةً: هناك تقارير رئيسية عن ثلاث أو أربع أو خمس ساعات من النوم.

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