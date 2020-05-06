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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمدة مكسيكى يفرض حظرا على الوفاة بـ«كورونا»

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:12 ص
عمدة بلدية سوكونوسوكو
عمدة بلدية سوكونوسوكو
وكالات
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فرض عمدة بلدية سوكونوسوكو في ولاية فيراكروز المكسيكية، رولاندو روساس، "حظرا رسميا" معنويا على وفاة المواطنين المحليين جراء فيروس كورونا المستجد.

و حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أصدر روساس، مرسوما تم نشره وسط سوكونوسوكو و"يحظر بشكل قاطع الوفاة جراء فيروس كورونا في أراضي البلدية".

وأكد روساس، في حديث صحفي، أنه قرر إصدار هذا المرسوم للفت انتباه سكان البلدية على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، مضيفا: "أعتقد أن هذه الاستراتيجية تعمل".

وبلغ عدد سكان بلدية سوكونوسوكو 5.2 ألف شخص، ولم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بينهم.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في المكسيك حتى مساء الثلاثاء إلى 24905 حالة بينهم 2271 متوفيا.

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