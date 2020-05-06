الشرطة الأمريكية توقف طفلًا عمره 5 سنوات أثناء قيادته سيارة على طريق سريع

أوقفت الشرطة في ولاية يوتا الأمريكية طفلا 5 سنوات يقود سيارة على طريق سريع، حيث كان يرغب في قيادة سيارة والديه إلى ولاية كاليفورنيا.وجادل الطفل والدته لرفضها شراء سيارة لامبورجيني رياضية له، "ليقرر بعد ذلك أخذ سيارة الأسرة والذهاب بها إلى كاليفورنيا لشراء واحدة لنفسه"، حسبما ذكرت دورية "يوتا هايواي باترول".وأضافت أن، الطفل لم يكن لديه ما يكفي من المال لشراء السيارة حيث كان في محفظته 3 دولارات فقط.وتبلغ تكلفة أرخص سيارات لامبورجيني نحو 200 ألف دولار.وقالت الشرطة إن، تقديراتها تشير إلى أن الطفل قاد السيارة لمسافة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة كيلومترات وذكر والدا الطفل أنه لم يسبق له قيادة سيارة من قبل.