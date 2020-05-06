خروج إنتصار من السجن..الحلقة الـ16 من مسلسل "2 فى الصندوق"

تبدأ أحداث الحلقة الـ16 من مسلسل "2 في الصندوق"، بحضور الشرطة إلى مقر تواجد صميدة الذي سرق الاموال المتهمة فيها انتصار ودخلت على إثرها إلى السجن، لتخرج من محبسها مباشرة بفضل مساعده نجليها أوس أوس وحمدي المرغني، وتدخل إلى الحارة وسط ترحاب من كل الموجودين في الحارة.ويؤمر صلاح عبدالله زوجته بأن تمكث في البيت بعدما حصل لها في الحلقات السابقة، بسبب عملها كخاطبة في الحارة، ويقوم بضربها الإ أنها تبكي كثيرًا بسبب أن ليس لها أي شخص يقف في ضهرها، وعلى نفس المنوال يأمر والديه بأن ينتهوا من التفكير في أي علاقات حب، وهو ما أثر عليهم في العمل.ويطلب صلاح عبدالله من أولاده أن ينتبهوا لما يفعلوه وخاصة بعد فوزه بأنتخابات الزبالين، ولابد أن يقوموا بمساعده كل اهالي المنطقة حتى لا يقفوا امامهم لمساعده حجاج عبد العظيم الذي كان يتمنى أن يمسك القيادة بدلا منه.ويقرر حمدي المرغني وأوس أوس أن يتغيروا ويصبحوا نجوم أفضل لكي يوافق كل شخص رفضهم بمهم، وخاصة حجاج عبد العظيم ووالد هايدي موسى، ليدخل الاثنين في حالة حزن شديدة.وتتواصل الاحداث بطرد والد هايدي رفعت لأوس اوس من منزلها عندما يأتي لجمع القمامة، ليدخل في حالة حزن شديدة، وفي نفس الوقت يحضر بيومي فؤاد إلى القاهرة للبحث عن نجليه، وسط تواجد عدد كبير من العاملين في السفارة بمصر في استقباله، وهو ما يغضبه تمامًا بسبب سرية تواجده في القاهرة.ويذهب اوس اوس والمرغني، لتميم عبده الصحفي، ليسردا لهم مشاكلهم، ويؤكد لهم، بأنهم ذات قيمة كبيرة، ولابد أن لا تهزمهم الحياة بأي شكل ممكن، وأن ما يحدث لهم مجرد جهل ليس الإ.وتنتهي الاحداث ببحث بيومي فؤاد عن أولاده من خلال فتح استجواب كامل لكل من عمل في السفارة.