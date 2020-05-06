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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

هزة أرضية بقوة «3.7 ريختر» تضرب شرق العريش

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:22 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية هزة أرضية، اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثانية وستة وخمسون دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي قوتها ٣.٧ درجة على مقياس ريختر وعلى عمق ٤ كم، في منطقة البحر الميت، وتبعد مسافة ١٤٠ كم شرق مدينة العريش و١٦٠ كم جنوب غرب مدينة عمان الأردنية، ولَم يتثنى رصد وقوع ضحايا أو خسائر داخل الأراضي المصرية.

وصرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد بأنه، جاري تحليل باقي بيانات الشبكات العالمية وتكاملها مع تحليل بيانات الشبكة المصرية ورصد مزيد من المعلومات عن أى آثار سلبية في محيط مركز الزلزال سواء داخل الأراضي الأردنية أو الفلسطينية المحتلة أو الأراضي المصرية.

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