حالة وفاة واحدة وإصابتان جديدتان بكورونا فى كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة وحالتي إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن السلطات الصحية، صباح اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الفيروس ارتفعت إلى 255 وفاة و10806 إصابة.وأضافت أن 50 شخصًا إضافيا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 9333 شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.