على قناة قصور الثقافة.. «قابل للكسر» أولى سهرات ليالى رمضان

بثت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، مسرحية "قابل للكسر" عبر قناة الهيئة على موقع "اليوتيوب"، في أولى سهرات ليالي رمضان الثقافية والفنية؛ التي تأتي في إطار مبادرة وزارة الثقافة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك".وإليكم جزء من نص المسرحية:حتى اسمي.. المدرسين في المدرسة كانوا يقولولي يا سَحَر..سَحَر إيه يا اخوانا اسمي "سِحْر"، هما اتعودوا يقولوا كده بقى أعملهم إيه..رغم كل ده.. اكتشفت متأخر أوي إن مفيش حاجة اسمها سِحْر.. مفيش حاجة اسمها خدع..كل الحكاية إن في نوع من الناس عنده استعداد إنه يتخدع..عنده استعداد إنه يصدق الكدبة ويعيش فيها..الدقيقتين باين خلصوا وانا ملحقتش أقول اللي جوايا..أصل أنا ما بعرفش أتكلم.. أنا بعرف أرقص وبس.."قابل للكسر" من تأليف أحمد نبيل، وإخراج محمود عبد العزيز، لفرقة الدخان التابعة للجمعية المصرية لهواة المسرح، كما أن العرض حاصل على المركز الأول في جائزة أفضل عرض، المركز الأول في جائزة أفضل تأليف، المركز الثاني في جائزة أفضل إخراج، المركز الثاني في جائزة السينوغرافيا، المركز الأول للفنان عمرو سعيد في جائزة أفضل ممثل "رجال"، فضلا عن المركز الأول للفنانة نانسي الفقي في جائزة أفضل ممثل "نساء"، تصوير المركز القومي للمسرح والفنون الشعبية.