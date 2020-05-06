أندريه زكى يترأس اجتماع المجلس الإنجيلى لبحث إجراءات مواجهة كورونا.. اليوم

يترأس الدكتور القس أندريه زكي؛ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء؛ جلسة اجتماع للمجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، لمناقشة العديد من القضايا في ظل تداعيات وباء «كوفيد-19».جدير بالذكر، أن رئيس الطائفة الإنجيلية أكد السماح مؤقتًا بعقد الأفراح في المنازل على ألا يتجاوز الحضور عددًا محدودًا جدًّا من أفراد الأسرتين فقط، بجانب القس راعي الكنيسة، حفاظًا على الأرواح، والتزامًا بالمحاذير والإرشاداتِ التي أصدرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.