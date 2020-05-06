الصين تسجل إصابتين جديدتين بـ«كورونا» و20 حالة بدون أعراض

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الخامس من مايو و20 حالة بدون أعراض.وكانت البلاد قد أعلنت تسجيل حالة إصابة واحدة و15 حالة بدون أعراض في اليوم السابق، والإصابتان الجديدتان وافدتان وهما لمسافرين وصلا إلى البلاد من الخارج.وجاء في بيان للجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82883 ولا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.