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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة 12 من مسلسل «ليالينا»

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:07 ص
مسلسل ليالينا
مسلسل ليالينا
محمد مجدي
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بدأت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل «ليالينا»، بانهيار غادة عادل بعد رؤيتها لزوجها إياد نصار «هشام» وهو يخونها من خلال زواجه عليها من امرأة ثانية، وكذبه عليها بأنه سافر خارج مصر للعمل؛ إلا أنها علمت حقيقته بشكل كامل.

واستكملت الأحداث بذهاب غادة عادل إلى منزلها وهي تبكي مما رأت من زوجها، لتقوم بطلب الطلاق منه بعدما تجده في منزلهما قبل أن تأتي إليه؛ إلا أن ابنتهما تنهار وتدخل في حالة صدمة شديدة مما يحدث أمامها، خاصة وأنها أصبحت كفيفة بعد الحادث الذي حصل لها مؤخرًا.

في المقابل تعلم سارة التونسي أن زوجها محمد علي رزق، يقابل امرأة أخرى تقوم بدورها الفنانة نهى عابدين، في أحد الأماكن العامة، لتذهب إليه وتقوم بالتشاجر معه، وتطلب منه تفسير هذا الوضع، ليدخل في حالة ارتباك شديدة، كما أن شقيق نهى عابدين يعلم هو الاخر أن شقيقته تقابل رجل غريب ليدخل في خناق معها.

على الجهة الاخرى، تدخل ابنة إياد نصار وغادة في حالة بكاء شديدة بسبب ما وصلت إليه الأمور في منزلها، وخاصة في ظل عدم استطاعتها الحياة بدونهما بعدما أصيبت بالعمى، لتحاول أكثر من مرة أن تهدئ الأحوال بينهما؛ إلا أنهما يرفضا ذلك، دون أي تقدير لها ولما وصلت إلية من كارثة.

مسلسل «ليالينا» بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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