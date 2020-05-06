حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 6 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، اليوم الأربعاء 6 مايو 2020، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: تتأخر المعاملات وتستاء من تأجيل لمشروع معيّن في اللحظة الأخيرة، فتحاول أن تسيطر على انفعالاتك وتفقد السيطرة على أعصابك.عاطفيًا: كن على تواصل دائم مع الحبيب، وتفهّم مشاعره بسعة صدر، وحاول أن تخفف من همومه ومتاعبه في محيطه العائلي.صحيًا: الحساسية التي تصاب بها بين حين وآخر غالبًا ما يكون مصدرها التوترات العصبية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.