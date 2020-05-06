حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 6 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، اليوم الأربعاء 6 مايو 2020، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: يوم مناسب جدًا يتحدث عن مسؤوليات جديدة قد تتولاها أو عن مرونة في التصرف تبهر المحيط وتجعلك في الطليعة.عاطفيًا: تتبادل مع الشريك أخلص المشاعر لأنّك مطمئن البال ومرتاح الضمير، فلا عجب إذا قدمت بعض التنازلات لإرضائه.صحيًا: بادر فورًا إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.