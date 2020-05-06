حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 6 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، اليوم الأربعاء 6 مايو 2020 وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: القمر في برج العقرب يهدد بمشكلة مهنية أو بعلاقة متوترة مع أحد الزملاء، عليك بذل جهود مضاعفة للتوصّل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض النقاط العالقة.عاطفيًا: قد تتعثر الخطوات أو تشعر بجوّ من الاعتراض من قبل الشريك تتخلص منه قريبًا، كن متفهمًا وصابرًا.صحيًا: حاول أينما كنت أن تلطّف الأجواء وتزرع جوًا من البسمة لتنسى همومك ومشاغلك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.