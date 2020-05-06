حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 6 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء 6 مايو 2020، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: تنتعش أمورك المادية اليوم وتشعر بالراحة بعد فترة صعبة وسهر طويل على نجاح أحد المشاريع.عاطفيًا: كوكب الزهرة من البيت الثاني يجعلك تعبر عن مشاعرك بطلاقة أكثر من العادة، وتطّلع اليوم على الكثير من التفاصيل التي تجعلك تتراجع عن مشروع للارتباط.صحيًا: لا تكثر من حصص المشي صعودًا فهي مضرة بالقلب، واكتف بالطرق السهلة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.