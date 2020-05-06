حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 6 مايو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، اليوم الأربعاء 6 مايو 2020، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: مشاريع مستقبلية قد تغيّر مجرى حياتك، والأمور ليست سوى مسألة وقت.عاطفيًا: لا تحاول إخفاء مشاعرك عن الشريك، فالإحساس المتبادل يسهّل التفاهم، لا تزعجه بأسئلتك الكثيرة.صحيًا: الجلوس خلف المكاتب ليس صحيًا، الحركة مطلوبة وضرورية خلال معظم فترات النهار.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.