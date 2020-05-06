«ونحب تانى ليه» الحلقة 12.. كريم فهمى يحاول التواصل مع ياسمين عبدالعزيز رغم تحذريها

مراد يحاول التواصل مع غالية رغم تحذريها



ياسمين عبد العزيز تحاول توضيح الأمر لتارا عماد



تارا عماد تحذر كريم فهمي من ياسمين عبد العزيز



كريم فهمي يقابل ياسمين عبد العزيز صدفة



حققت الحلقة الثانية عشر من مسلسل «ونحب تاني ليه» للفنانة ياسمين عبد العزيز نجاحًا كبيرًا، حيث أثارت الجدل فور عرضها مما جعلها تنضم لقائمة الأكثر مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل.حاول «مراد» كريم فهمي التواصل مع «غالية» ياسمين عبد العزيز رغم تحذيرها له بعدم الاتصال بها مجددًا بعدما وقعت في مأزق خلال مواجهتها بصديقتها المقربة «يسرا» تارا عماد بسببه، ورفضت الرد عليه وأرسلت له مقطع صوتي بأنها سوق تقول بالحذر له من جميع الحسابات التي يحاول الاتصال بها خلالهم، وسط انهيار بالبكاء منها عليه بسبب تعلقها وحبها الشديد له ولكنها فضلت أن تحافظ على مشاعر صديقتها.حاولت «غالية» ياسمين عبد العزيز توضيح الأمر لـ«يسرا» تارا عماد، ولكنها فوجئت بأنها حذرتها من كل وسيلة ممكن تتواصل معها بها، فوصلت إلى صديقتها المقربة «سارة» وطلبت مقابلتها لتوضيح الأمر، ولكن «يسرا» حذرت «سارة» بالرد عليها مرة أخرى وأنها ترفض مقابلتها، وهو ما قامت به بالفعل، مما زاد استياء «غالية».قررت «يسرا» تارا عماد أن تواجه «مراد» كريم فهمي بأمر «غالية» ياسمين عبد العزيز وقالت له إنها غير الشخصية التي يرسمها في خياله، وأكدت له أنها تركته بعدما علمت بأنها كشفت أمرها، ولكن «مراد» اسكتها بأنه يريد أن تتحدث مرة أخرى في أمور شخصية داخل العمل، وأن علاقته انتهت بـ«غالية» بسببها وليس كما تعتقد.وظل «مراد» كريم فهمي يسترجع أجمل لحظات قضاها برفقة «غالية» ياسمين عبد العزيز وسط بكاء شديد منه بسبب الذكريات، انتهت الحلقة عند دخوله في مكان ما ووجد «غالية» أمامه عن طريق الصدفة بعد فترة غياب ورفضها للرد عليه، ومن المقرر أن تكشف الحلقة الثالثة عشر الجديدة عن تصرفهما تجاه بعضهما البعض.