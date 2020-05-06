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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إعلان أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:06 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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وافق الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف على نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وسيتم دخول الطلاب على الموقع بالرقم القومي، وحسب توصيات فضيلته تتم إتاحة الفرصة للطالب بطبع رقم جلوسه بكامل بياناته.

كما وجه بكتابة مواد رسوب الطالب المعيد على رقم الجلوس؛ لتطابق نفس المواد المطبوعة على كشوف المناداة وبطاقات التعارف المرسلة للجان الشهادة الثانوية الأزهرية من الإدارة المركزية للامتحانات كما هي أيضًا نفسها في كناشات الأعوام السابقة.

كما أوصى بتأجيل توزيع أرقام الجلوس الورقية المُرسلة من الإدارة المركزية للامتحانات؛ للعمل على عدم تزاحم الطلاب وتجمعهم في المعاهد، وحرصًا على سلامتهم وتنفيذًا للتباعد الاجتماعي الذي تنادي به أجهزة الدولة.

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي: http:www.azhar.egseatsNO.html، وذلك لطباعة رقم الجلوس ومعرفة بياناته الشخصية.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في خدمة طلاب الأزهر في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث يتم التعامل من خلال الإنترنت ببوابة الأزهر الإلكترونية.

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