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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

توم كروز يتعاون مع ناسا لتصوير أول فيلم سينمائى فى الفضاء

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:26 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، إن الممثل الشهير توم كروز يتعاون معها لتصوير فيلم سينمائي في الفضاء.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" قال جيم برايدنستاين مدير ناسا: "ناسا متحمسة للعمل مع توم كروز في فيلم على متن محطة الفضاء الدولية".

وأضاف: "نحتاج من الإعلام أن يُلهم جيلًا جديدًا من المهندسين والعلماء لتحويل خطط ناسا الطموحة إلى حقيقة".

ولم يقدم برايدنستاين أي تفاصيل لكن تصريحاته جاءت بعد تقرير لموقع الترفيه الإلكتروني (ديدلاين) جاء فيه أن كروز يعمل مع شركة تسلا ورجل الأعمال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس في مشروع فيلم سيكون أول فيلم روائي طويل يجري تصويره في الفضاء.

وقال الموقع إن مشروع فيلم الإثارة المقترح لا يزال في مراحلة الأولى ولم يرد ممثلون عن كروز على طلب تعقيب.

ويشتهر كروز (57 عاما) بطل سلسلة أفلام (ميشن إيمبوسيبول) "مهمة مستحيلة" بأداء المشاهد الخطيرة في أفلامه بنفسه.

وقاد كروز طائرات مقاتلة في فيلمه القادم (توب جن: مافريك) وتشبث بطائرة وهي تقلع عن الأرض في فيلم (ميشن إيمبوسيبول روج نيشن) "مهمة مستحيلة: أمة مارقة" عام 2015 وتسلق برج خليفة في دبي، أطول مبنى في العالم، ضمن أحداث فيلمه (ميشن: إيمبوسيبول جوست بروتوكول) "مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح".

وصدر قرار بتعليق تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام مهمة مستحيلة في فبراير مع تفشي وباء فيروس كورونا في إيطاليا الذي تسبب في وقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في هوليوود وإغلاق دور العرض السينمائي.

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