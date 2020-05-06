«خيانة عهد» الحلقة 12.. يسرا تعود لقراءة الفنجان وجومانة مراد تعانى بالحجز

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "خيانة عهد" الذي تخوض بطولته الفنانة يسرا العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، مما جعلها تنضم لقائمة الأكثر بحثً عبر محرك البحث العالمي جوجل.يسرا تحاول العودة لقراءة الفنجانوبدأت أحداث الحلقة الجديدة من حيث انتهت السابقة، وذلك بعدما حاولت "عهد" يسرا لقراءة الفنجان، بعدما ابتعدت عن هذا الأمر لفترة طويلة، ولكن منعتها صديقتها "أمال" سلوى عثمان، حيث دخلت عليها فجأة وخطفت منها فنجان القهوة وقامت بكسره، ولامتها بأن هذا الأمر الذي يدمر حياتها لإيمانها بهذه التخاريف.يسرا تسافر مع أسرتها لقضاء عطلة عائليةوسافرت "عهد" يسرا إلى إحدى المدن الساحلية برفقة عائلتها والمكونة من أختها غير الشقيقة "فرح" حلا شيحا، وأخيها "مروان" خالد سرحان، وزوجته "نادية" عبير صبري وأبنائهم، وشاركهم في هذه الرحلة العائلية صديقتها "أمال" سلوى عثمان وشقيقها "منعم" بيومي فؤاد، لقضاء وقت ممتع لهم بعدما مروا بأزمة كبيرة خلال الفترة الماضية لإدمان "هشام" خالد أنور ابن "عهد".جومانة مراد تعاني داخل الحجز بعد القبض عليهاوعانت "شيرين" جومانة مراد داخل الحجز بعد القبض عليها بتهمة الفيديو الفاضح الذي حملت خلاله كيس "هيروين" بنية إغواء "هشام" خالد أنور لتعاطي المخدرات، حيث قابلت سيدات قمن بإهاناتها وذلها، وحاولت الاتصال بـ"فرح" حلا شيحة وطلبت منها التدخل في أسرع وقت وإخراجها من هذا الحجز وإلا سوف تعترف عليها أإنها هي من قامت بتسليطها، وبالفعل نجحت "فرح" في إخراج "شيرين من الحجز بمساعدة شقيقها "مروان" بحكم طبيعة عمله كمحامي.خالد أنور يعود إلى حب جومانة مرادوعاد "هشام" خالد أنور إلى حب "شيرين" جومانة مراد رغم طلب والدته "عهد" بالابتعاد عنها وإلا سوف تخاصمه إلى الأبد، ووعدها بعدم الاتصال بها مرة أخرى، وانتهت أحداث الحلقة ببحث "شيرين" عن مسرب الفيديو الخاص بها، وتوصلت إلى العنوان من قبل إحدى صديقتها التي تعمل إحدى شركات الهاتف المحمول، وتفاجأت بأن العنوان نفسه هو لـ"مروان" شقيق "فرح"، من المقرر أن تكشف حلقة غدًا تصرف "شيرين" تجاه هذا الأمر.