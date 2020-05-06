رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طبيب الغلابة باكيًا: دخلت الطب بقرار من عبدالناصر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:58 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور محمد مشالي، المعروف بطبيب الغلابة، إنه راضٍ بما قسمه الله له، وأعطاه أكثر مما تمنى وأكثر مما يستحق.

وأوضح "مشالي" لمراسل برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه نشأ في بيئة متوسطة ووالده اصطحبه فور انتهاء مرحلة الدراسة الثانوية  ليقدم له في كلية الطب ثم فوجئ بأن المصاريف مرتفعة، فأخبره بالبحث عن عمل آخر.

واستكمل الدكتور محمد مشالي أنه في مساء ذلك اليوم أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قراره بمجانية التعليم ما أتاح له أن يحظى بفرصة لاستكمال حلمه والالتحاق بكلية الطب.

وأشار إلى أن له عيادتين في المناطق الشعبية يذهب إليهم لخدمة المرضى وتقديم الخدمة العلاجية بأسعار رمزية، لافتا إلى أنه اختلط بالمرضى في بداية حياته العملية ووجدهم فقراء جدا، كما أن والده أوصاه بالفقراء وحثه على عدم طلب مقابل منهم.

وأكد أن المريض ابتلاه الله بالمرض ولا يقدر على العلاج ولذلك فإنه يستحق العطف، وسرد موقفا حدث معه أثر فيه، وهو قيام طفل بإشعال النار في نفسه ليريح أسرته من مصاريف علاجه، والتي كانت تعجز والدته عن دفعها في ظل احتياجات باقي أشقائه، معلقا: "لو وجد من يحنو عليه لما كان مات بسبب الفقر".

وفي هاية اللقاء، قدم مراسل برنامج "على مسئوليتي" بالطو وسماعة كهدية للدكتور محمد مشالي.

موضوعات متعلقة

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل محاولة الانقلاب على تميم

«الوزراء» يكشف سبب تجاوز أعداد مصابي كورونا 7 آلاف

شفاء 11 حالة جديدة من كورونا بعزل أسوان

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

الأكثر قراءة

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

«الوزراء» يكشف سبب تجاوز أعداد مصابي كورونا 7 آلاف

النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة «شادي حبشي» داخل محبسه

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

إنفوجراف

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجا تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكون من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

توم كروز يتعاون مع ناسا لتصوير أول فيلم سينمائى فى الفضاء

كورونا تنعش سوق كتب "الأون لاين"

فيها حاجة حلوة.. شاب يوزع المساعدات على الفقراء بالإسكندرية

نحات على الخشب يواجه كورونا بتسويق فنه فى الشوارع وعبر الإنترنت

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
انتصار أكتوبر في حياتي
منى رجب
حق الشهيد في يوم العبور العظيم
د.مينا بديع عبدالملك
الهوية الصادقة للكنيسة القبطية
ماجد حبته
شائعة أو نكتة انقلاب قطر
المزيد

الثقافة

على قناة قصور الثقافة.. «قابل للكسر» أولى سهرات ليالى رمضان

«هيئة الكتاب» تبث مشاركة يحيى الفخرانى بمعرض القاهرة 1994

الخوارزمية البشرية يطرح سؤال: هل للذكاء الاصطناعي أفكار؟

سيد إمام عن يسري العزب: ظل مخلصًا للغة الجماعة الشعبية