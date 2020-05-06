تونس تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس أربع إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1022 حالة مؤكدة، من خلال إجراء 25165 تحليلًا مخبريًا، منذ أن اكتشفت أول إصابة بهذا الفيروس في البلاد.وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية أن، اكتشاف الإصابات الجديدة جاءت إثر القيام بـ312 تحليلًا مخبريًا، لافتًا الانتباه إلى شفاء 482 حالةً.وتصدرت تونس العاصمة كل المحافظات التونسية بتسجيلها 231 حالة إصابة، تليها محافظة أريانة بـ 99 إصابةً.يشار إلى أن، فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.