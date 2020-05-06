السعودية تجدد إدانتها للعملية الإرهابية فى سيناء

جددت المملكة العربية السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إدانتها للعملية الإرهابية في سيناء، وأكدت وقوفها إلى جانب مصر، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية " واس".و جدد خلال اجتماع برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إدانة الرياض للعملية الإرهابية في سيناء، معربًا عن العزاء والمواساة لحكومة وشعب مصر ولذوي الضحايا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.يشار الي أن، مجلس الوزراء السعودي عقد جلسته في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ـ عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس، آخر التطورات والإجراءات الصحية والوقائية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، في ضوء التقارير ذات الصلة محليًا وعالميًا.