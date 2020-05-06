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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تجدد إدانتها للعملية الإرهابية فى سيناء

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:24 ص
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
منة سالم
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جددت المملكة العربية السعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إدانتها للعملية الإرهابية في سيناء، وأكدت وقوفها إلى جانب مصر، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية " واس".

و جدد خلال اجتماع برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إدانة الرياض للعملية الإرهابية في سيناء، معربًا عن العزاء والمواساة لحكومة وشعب مصر ولذوي الضحايا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

يشار الي أن، مجلس الوزراء السعودي عقد جلسته في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ـ عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس، آخر التطورات والإجراءات الصحية والوقائية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، في ضوء التقارير ذات الصلة محليًا وعالميًا.

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