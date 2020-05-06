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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قصف مدفعى إسرائيلى على قطاع غزة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:13 ص
قذائف مدفعية
قذائف مدفعية
وكالات
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قصف الجيش الإسرائيلي بقذائف مدفعية أطراف قطاع غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد إعلانه عن إطلاق قذيفة من القطاع على جنوب إسرائيل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، ذكرت مصادر فلسطينية أن القصف الإسرائيلي استهدف نقاط رصد قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية دون إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن دباباته قصفت ثلاثة "مواقع عسكرية" لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع تجاه البلدات الإسرائيلية دون وقوع إصابات.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذيفة الصاروخية في حادثة تعد الأولى منذ أسابيع في ظل تراجع التوتر الميداني بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

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