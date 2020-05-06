مجلس الوزراء السعودى: القضية الفلسطينية مركزية للعرب والمسلمين

أكد مجلس الوزراء السعودي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس».ونشرت الوكالة بيانًا جاء فيه، أن مجلس الوزراء اطلع على ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية من إدانة للمخططات الإسرائيلية لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية.يشار الي أن مجلس الوزراء السعودي عقد جلسته اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، وذلك برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس، آخر التطورات والإجراءات الصحية والوقائية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، في ضوء التقارير ذات الصلة محليًا وعالميًا.