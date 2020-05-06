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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طلاب يكشفون تجربتهم مع المشاريع البحثية (صور)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:06 ص
طلاب النقل
طلاب النقل
ريم محمود
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أنهى عدد من طلاب النقل المشاريع البحثية البديلة عن الامتحانات خلال الأيام الماضية، وقرر الطلاب كشف تفاصيل تجربتهم مع البحث لـ«الدستور»، وتم رصد أرائهم.

في البداية، قررت الطالبة هنا طارق العوضي، بالصف الخامس الابتدائي، أن تطبق ما قالته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأن تتقن البحث على جوجل حتى تصل إلى كافة المعلومات التي تساعدها على عمل البحث.

تقول هنا لـ«الدستور»، إنها أنهت البحث، وقد أختارت موضوع السياحة، وقامت بالبحث عن جميع أنواعها وتضمنتها في كتابة البحث الخاص بها، كما تضمنت خلال بحثها الفرق بين السائحين في فصل الشتاء والسائحين في فصل الصيف، مشيرة إلى أنها في نهاية بحثها قامت بتقديم بعض التعليمات والنصائح للسائحين أثناء زيارتهم لمصر.

وأكدت «هنا» أن فكرة البحث ليست صعبة كما يتوقع البعض، مؤكدة أن طريقة عمل البحث مشوقة، وأنها سترفع البحث على منصة «أدمودو» خلال الأيام المقبلة مثلما قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

بينما قالت شقيقتها مريم طارق، إنها أيضًا قامت بعمل بحث عن السياحة ولكنها خصصت «سيناء» لكى تتحدث عنها، وأضافت أنها ذكرت في بحثها رأيها عن غياب السياحة التسويقية في مصر، وأنها لابد وأن تنشط أكثر.

وأضافت «مريم»، في تصريحاتها لـ«الدستور»، أنها كتبت عدة اقتراحات لتنشيط السياحة في سيناء، بالإضافة إلى أنها قامت بتنفيذ تعليمات الوزارة فيما يخص النتائج والمراجع، وأشارت إلى أنها من خلال بحثها على جوجل أيقنت أن مصر تمتلك أثار كثيرة تساهم في تنشيط السياحة، مؤكدة أن عملها للبحث علمها كيفية التعامل أكثر مع برنامج الورد واللاب توب

بينما يقول مازن أحمد صبري، طالب بالصف الرابع الابتدائي، أنه قد أنهى البحث خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه أعتمد على البحث بنسبة 50% خلال كتابة بحثه، وأعتمد بنسبة 50% على كتاب المدرسة أيضًا.

وأضاف مازن لـ«الدستور» أن تجربة البحث هى تجربة تحدث لأول مرة، وقد تعلم منها كيفية البحث عن المعلومة وإتقانها، مشيرًا إلى أنه سيرفع البحث على أدمودو خلال الأيام المقبلة فور إتاحة الوزارة ذلك.

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