والدة الشهيد أبانوب: «بقى عندى شهيد وأنا أستاهل»

علقت والدة الشهيد أبانوب، شهيد حادث بئر العبد، على الحادث الذي وقع في سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من جنود القوات المسلحة، قائلة: "أشكر ربنا إن ابني بقي شهيد، هو راح السما بقي شهيد واستاهل أني يكون لي شهيد".وأضافت والدة أبانوب، أثناء لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "يوم الحادث في الصباح تناولنا الإفطار وشعرت أن هناك نورًا في وجهه وسألته فأخبرني بأنه قام بحلاقة ذقنه فقولت أنت كل مرة بتعمل كده لكن النهارده".وتابعت والدة الشهيد أبانوب: "وفي كل مرة كنت أبكي وقت رحيله ولكن في ذلك اليوم لم أبك، وكنت فرحانة وأنا بتكلم معاه".بينما قال "داوود"، شقيق الشهيد أبانوب، إنه تواصل معه وأخبره أنه سيكون في مداهمة أمنية، وطلبت منه أن يطمئننا عليه من وقت لآخر، وطلب مني عدم إخبار أي شخص بخصوص خروجه في تلك المداهمة الأمنية حتى لا يقلق عليه أحد من أفراد الأسرة.وتابع "داوود" وهو مجهشًا بالبكاء: "أنا على قوة الاحتياط، وإذا أذن لي وزير الدفاع بالذهاب إلى سيناء سأذهب على الفور ولن أتردد".