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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة 13 من «الفتوة»

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:03 ص
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
حسين الجندي
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بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الفتوة" الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ويعرض في السباق الرمضاني الحالي على شاشة قناة "الحياة" الحمراء في الساعه الثانية عشر صباح كل يوم وذلك بمشهد جمع سيد اللبان شيخ الجزارين مع حسن في ورشات الخاصة بتصنيع النحاس، بينما انتقل المشهد إلى المعلم صابر أبو شديد الذي قال لزوجته إن أاحمد الجبالي يناديه واستمر المشهد بين سيد اللبان وحسن الجبالي، حيث سأله الأول عن الكنز ولكن بطريقه خفية.

وجمع مشهد بين عم حسن الجبالي الذي طالب بحقه في الدكان مع العلم أنه تم الحصول عليه مرة من والدة حسن التي باعت ذهبها من أجل أن تأخذ المحل لحسن بمفرده، إضافة إلى أن عن مسعد الشخصية التي يقدمها الفنان عهدي صادق؛ على أن عن حسن الجبالي قد حصل على حقه منذ أن كان حسن صغيرًا ليقوم الجبالي بطرده من محل النحاس.

واستمرت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الفتوة بمشهد جمع كل من كل من القط الفنان محمود فارس وشقيقته جميلة الفنانة نجلاء بدر وعزمي أبو شديد الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد صلاح حسني، حيث قام بزيارتها في منزلها، حيث اعترف لها بحبه، بينما قالت له: هل ستتزوجني ليكشف لها أنه يحبه وليس للحب علاقة بالزواج.

وقابل حسن الجبالي الشيخ مبروك الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد خالد صالح؛ الذي طالب منه موعد للحديث عن الذهب إلى عثر عليها؛ حيث ذهب الشيخ مبروك مع ليل للبحث عن والدتها التي تعقد أنها على قيد الحياة.

وذهب حسن الجبالي بصحبة الشيخ مبروك ومع ليل وشكر للبحث عن والدة ليل ليقابلوا هناك المعلم أحمد الفتوة وهي سيدة وهي الشخصية التي تقدمها الفنانة فريدة سيف النصر لتقوم بضرب الشيخ مبروك ويقوم حسن الجبالي بضرب عدد كبير من المشاديد، بينما تم ضربه في النهاية إضافة إلى ذلك فقد عثرت ليل على والدتها في المنزل بجانب الرجل الذي يبيع القماش.

يذكر أن مسلسل الفتوة الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال ويعرض في السباق الرمضاني الحالي يشارك في بطولته كل من الفنانة مي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وعبدالرحمن القليوبي واحلام الجريتلي ومجدي فكري وعادل الفار وعايدة رياض وهنادي هاني مهني وليلي احمد زاهر وأحمد خالد صالح وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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