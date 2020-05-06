صحة سوهاج: عودة مصابين بالكورونا لمنزلهما بعد سلبية التحاليل الخاصة بهما

كشفت مديرية الصحة بسوهاج، عن سلبية التحاليل لحالتين وشفائها من فيروس كورونا، وأمرت المديرية بخروجهما من مستشفى العزل في إسنا.يأتى ذلك استمرارا لمتابعة الحالات الخاصة بالمحافظة فى مستشفيات العزل المختلفة، وتنفيذا لتوجيهات طارق الفقي محافظ الإقليم، والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، بمتابعة المرضى بمستشفيات العزل.وتقدمت مديرية الصحة بسوهاج بخالص التهنئة للمواطنين بالشفاء، وذكرت أن مواطنين مصابين بكورونا، من قرية باجا التابعة لمدينة جرجا خرجا من مستشفى العزل بعد تماثلهما للشفاء، وأوضحت أن وكيل وزارة الصحة وجه قيادات الإدارة بمتابعة الحالتين وتقديم أوجه الرعاية لهما ولأسرتهما التى نفذت تعليمات الحجر المنزلى.وأشارت المديرية إلى أنه، فور ظهور الحالة الإيجابية بمصنع سكر جرجا، انتقلت الأجهزة المعنية التى تجاوب معها المواطنون والتزموا بتعلميات الـعزل ومدتها 14 يوما.طالبت المديرية الأهالى بالاستمرار فى اتباع الإجراءت الوقائية والاحترازية فى كل مكان، موجهة الشكر لأبطال الجيش الأبيض على مستوى المحافظة، وفى مستشفيات العزل وإلى كل الأبطال بالملحمة البطولية على مستوى الجمهورية.