رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة سوهاج: عودة مصابين بالكورونا لمنزلهما بعد سلبية التحاليل الخاصة بهما

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:51 ص
مديرية الصحة بسوهاج
مديرية الصحة بسوهاج
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
طباعة
كشفت مديرية الصحة بسوهاج، عن سلبية التحاليل لحالتين وشفائها من فيروس كورونا، وأمرت المديرية بخروجهما من مستشفى العزل في إسنا.

يأتى ذلك استمرارا لمتابعة الحالات الخاصة بالمحافظة فى مستشفيات العزل المختلفة، وتنفيذا لتوجيهات طارق الفقي محافظ الإقليم، والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، بمتابعة المرضى بمستشفيات العزل.

وتقدمت مديرية الصحة بسوهاج بخالص التهنئة للمواطنين بالشفاء، وذكرت أن مواطنين مصابين بكورونا، من قرية باجا التابعة لمدينة جرجا خرجا من مستشفى العزل بعد تماثلهما للشفاء، وأوضحت أن وكيل وزارة الصحة وجه قيادات الإدارة بمتابعة الحالتين وتقديم أوجه الرعاية لهما ولأسرتهما التى نفذت تعليمات الحجر المنزلى.

وأشارت المديرية إلى أنه، فور ظهور الحالة الإيجابية بمصنع سكر جرجا، انتقلت الأجهزة المعنية التى تجاوب معها المواطنون والتزموا بتعلميات الـعزل ومدتها 14 يوما.

طالبت المديرية الأهالى بالاستمرار فى اتباع الإجراءت الوقائية والاحترازية فى كل مكان، موجهة الشكر لأبطال الجيش الأبيض على مستوى المحافظة، وفى مستشفيات العزل وإلى كل الأبطال بالملحمة البطولية على مستوى الجمهورية.

موضوعات متعلقة

بلاغ ضد شركة طيران خاصة تجبر العاملين على توقيع إجازة بدون أجر

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة «شادي حبشي» داخل محبسه

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف سبب تجاوز أعداد مصابي كورونا 7 آلاف

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة «شادي حبشي» داخل محبسه

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

إنفوجراف

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجا تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

فيها حاجة حلوة.. شاب يوزع المساعدات على الفقراء بالإسكندرية

نحات على الخشب يواجه كورونا بتسويق فنه فى الشوارع وعبر الإنترنت

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

دراسة: 50% من الأمريكيين يعانون من مشكلات عقلية بسبب كورونا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
انتصار أكتوبر في حياتي
منى رجب
حق الشهيد في يوم العبور العظيم
د.مينا بديع عبدالملك
الهوية الصادقة للكنيسة القبطية
ماجد حبته
شائعة أو نكتة انقلاب قطر
المزيد

الثقافة

الخوارزمية البشرية يطرح سؤال: هل للذكاء الاصطناعي أفكار؟

سيد إمام عن يسري العزب: ظل مخلصًا للغة الجماعة الشعبية

ناقد سينمائي: سلوى عثمان أيقونة «البرنس».. ومحمد رمضان «تائه»

محمود بدوي ناعيا يسري العزب: كان مصابا بحب الونس