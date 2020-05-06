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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المحافظين: الحديث عن تخصيص نسب محددة لأى حزب داخل البرلمان «كذب»

الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:43 ص
نائب رئيس حزب المحافظين
نائب رئيس حزب المحافظين
إسلام نصير
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قال المهندس محمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين، إن قد توقفت جلسات الحوار الوطني التي كانت تتم بين أحزاب "المؤتمر، مستقبل وطن، الغد، التجمع، العدل، الإصلاح والتنمية، المحافظين، المصري الديمقراطي، الشعب الجمهوري، الوفد"، برعاية حزب مستقبل وطن بشأن رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلسي "النواب والشيوح" والمجالس المحلية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا للقرارت الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.

وأضاف "أمين" في تصريح لـ"الدستور"، أن أخر ما تم الوقوف عليه في أخر لقاء بين الأحزاب طرح وجهتي نظر حول الشكل الانتخابي الذي ستجري به الانتخابات المقبلة، وكانت وجهة النظر الأولى أن تجري الانتخابات القادمة بنظام 25% للفردي و75% للقائمة المطلقة، وكانت وجهت النظر الأخرى أن تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية.

وأكد نائب رئيس الحزب، أن الاجتماعات التي تمت بين أحزاب التحالف لم تتطرق نهائيًا إلى النقاش حول تشكيل قائمة انتخابية موحدة ومقاسمة مقاعدها فيما بينهم.

ونفى نائب رئيس الحزب، ما يتردد من إشاعات بشأن الاتفاق بشكل نهائي على تشكيل قائمة انتخابية موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة وحصول بعض الأحزاب على نسب محدده بداخلها أو داخل البرلمان، مؤكدًا أنه لم يتم نهائيًا الحديث على تخصيص أي نسبة من مقاعد البرلمان لأي حزب حال الاتفاق على تشكيل القائمة الانتخابية الموحدة لخوض الانتخابات المقبلة في شكل تحالف.

وتابع: "كاذب كل من يدعي أو يروج بأن حزبه خُصصت له عدد من المقاعد داخل القائمة الموحدة للأحزاب السياسية حال تشكيلها أو داخل البرلمان"، مؤكدًا أن جلسات الحوار الوطني للأحزاب لا يمكن أن تتحول إلى جلسات للمحاصصة أو المخاصصة بين حزب وأخر.

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