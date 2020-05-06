ترامب يعتزم تشكيل مجموعة لـ«السلامة وإعادة فتح الاقتصاد»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سينهي عمل مجموعة المهام الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وتشكيل محموعة مهام خاصة جديدة للتركيز على "السلامة وإعادة فتح الاقتصاد".وقال "ترامب" في ولاية أريزونا: "لقد قام مايك بنس (نائب الرئيس) ومجموعة المهام الخاصة بعمل رائع، لكننا الآن ننظر إلى شكل مختلف قليلا، وهذا الشكل هو السلامة وفتح (الاقتصاد)، وسيتم تشكيل مجموعة مهام خاصة مختلفة على الأرجح لهذا الغرض".وتابع ترامب: "لا يمكننا إبقاء بلادنا مغلقة للأعوام الخمسة المقبلة.. هل سيتأثر بعض الناس؟ نعم. هل سيتأثر البعض بشدة؟ نعم. ولكن علينا فتحه".وأكد ترامب أنه في حين أن النصيحة التي ستوجه لكبار السن والمرضى ستكون "امكثوا في مكانكم لبعض الوقت"، يمكن أن تعود مجموعات أخرى إلى العمل والمدارس.وأضاف الرئيس أنه سيستمر في تلقي المشورة من خبراء مثل أنطوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وشخصية رئيسية في مجموعة المهام الخاصة المعنية بمواجهة فيروس كورونا والذي يثق به الجمهور على نطاق واسع.