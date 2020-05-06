«الأصل المصرى» حملة المصرية للاتصالات للتأكيد على قدرة الشعب على مواجهة الأزمات

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات WE أحدث حملاتها التليفزيونية «الأصل مصري» بالتعاون مع الفنان تامر حسني، وتستعرض الحملة أبرز مبادرات المسؤولية المجتمعية التي قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ بسبب ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.ويقدم الإعلان رسالة تحفيزية تعبر عن قوة الشعب وتماسكه في أوقات الشدة، وقدرة المصريين على التكاتف وعبور الأزمات، من خلال لوحات فنية رائعة تم تصويرها بالكامل داخل نهر النيل بما يمثله من رمز لامتداد الخير والصمود وتحدي الصعاب.وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: «الأصل مصري» رسالة تأتي في وقتها للتأكيد على قدرة شعبنا الأصيل على مواجهة الأزمات، وتؤكد على التزام شركتنا الوطنية بدورها تجاه المجتمع ووضع قدراتها التكنولوجية في خدمة الشعب.وأضاف الفنان تامر حسني: «المشاركة في هذا العمل المحترم من توقيته وإخراجه وفكرته مع المخرج هشام فتحي من خلال أغنية "الأصل مصري" التي صنعها نجوم كبار في التأليف والتلحين والتوزيع وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله»، مضيفًا «شرفت بالتعاون مع شركةWE المصرية للاتصالات، وبما رأيته من مبادرات مجتمعية قدمتها الشركة ماديًا ومعنويًا لدعم شعبنا العظيم في مثل هذه الظروف الاستثنائية».واستعرضت الحملة التي تم تصويرها بالكامل داخل مراكب نيلية مبادرات المصرية للاتصالات WE خلال الفترة الماضية، وأبرزها توفير 62.500 كرتونة طعام وشنطة غذائية في إطار مبادرة بنك الطعام المصري «دعم العمالة اليومية مسؤولية»، بهدف توفير الدعم الغذائي للمواطنين المتأثرين من التداعيات الاقتصادية لإجراءات مواجهة كورونا، وكذلك مبادرة «حماية» بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير وتحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مستلزمات التطهير ومكافحة العدوى لمؤسسات الرعاية الاجتماعية كدور الأيتام والأيتام المعاقين ودور المسنين على مستوى محافظات الجمهورية.كما استعرضت الحملة أيضًا دعم الشركة لمبادرة «النَفَس حياة» بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، لتوفير أجهزة تنفس صناعي لغرف العزل والرعاية المركزة بالمستشفيات الأكثر احتياجًا، وكذلك دعم مبادرة « تأمين الجيش الأبيض مسئوليتنا» بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر لتوفير المستلزمات والملابس الوقائية للأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات الجامعية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وغرف الرعاية المركزة، ومستشفيات العزل والحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة، مما يساعد أفراد الجيش الأبيض على القيام بدورهم الفعال للحفاظ علي حياة الملايين ومواجهه تلك الأزمة.ذلك بالإضافة إلى مبادرات استخدام تكنولوجيا الاتصالات لدعم المنظومة الصحية والعلاج عن بعد، وأبرزها مبادرة «مليون استشارة طبية مجانبة» تحت شعار «اكشف أون لاين» بالتعاون مع منصة «الطبي» الإلكترونية لتقديم مليون استشارة طبية مجانية للمواطنين عن طريق ثلاث وسائل مختلفة وهى الرقم المختصر (16445) والرسائل النصية أو الـ Web chat عبر تطبيق «الطبي» أو الموقع الإلكتروني لمنصة الطبي، حيث يتم التواصل مع الطبيب خلال دقائق معدودة، كما يستطيع المستخدم تحميل نتائج الفحوصات الطبية من صور وتحاليل لإرسالها للطبيب، والحصول على التوصيات الطبية التي تتضمن إي إجراءات ينصح بها الطبيب لمتابعة الحالة الصحية للمريض.يذكر أنه قد تمت مراعاة كافة الإجراءات الطبية الوقائية المتعارف عليها للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا خلال تصوير الإعلان بما يضمن سلامة كل المشاركين في العمل، حيث تم توفير طاقم طبي مجهز طوال فترة التصوير، وكذلك أجهزة لقياس درجة حرارة المشاركين في العمل قبل وبعد انتهاء التصوير، كما تم تطهير وتعقيم جميع الأماكن المستخدمة في التصوير، وتوفير أدوات التعقيم طوال الوقت.