ترامب يزور مصنعًا للكمامات دون أن يرتدى واحدة

جاءت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مصنع للكمامات في أريزونا، في أول رحلة له خارج البيت الأبيض منذ شهرين، لتسلّط الأضواء مجدّدًا على رفضه ارتداء واحدة حتى الآن خلال أزمة فيروس كورونا المستجدّ.وأشار ترامب، أثناء مغادرته واشنطن قاصدا مصنع هانيوال في فينيكس في ولاية أريزونا، إلى أنه سيأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، لكن فقط اذا كانت هناك "بيئة كمامات"، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وعلى الرغم من ذلك لم يبد الرئيس الجمهوري خلال قيامه بجولة في المصنع أي اهتمام بوضع كمامة للوقاية من الفيروس.وتأتي هذه الزيارة بهدف التشجيع على فتح اقتصاد البلاد المتراجع بسبب إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي لمجابهة الفيروس.وقبل ستة أشهر فقط من موعد الانتخابات الرئاسية، يسعى الرئيس الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية لتغيير المزاج الوطني وتسويق جهوده لاعادة الاقتصاد سريعا إلى سابق عهده بين الناخبين.ولتعزيز هذا الاتجاه، قال البيت الأبيض إن خلية الأزمة الطارئة التي شكلها لمواجهة الوباء سيتم حلها، ربما أواخر يونيو.وأجاب ترامب عندما سئل عن سبب تفكيره بحلّ هذه الخلية "لا يمكننا إبقاء بلدنا مغلقًا للسنوات الخمس المقبلة".ولكن مع وصول حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى نحو 70 ألفا، دون أن تلوح في الافق علامات على قرب انتهاء الوباء، تتوالى اتهامات المعارضين ضده بإدارة ظهره للأزمة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية.وباتت الكمامات من نوع "إن-95" التي ينتجها مصنع هانيوال رمزًا لهذه الرؤى المتضاربة، فالاستطلاعات تظهر أن الديمقراطيين يدعمون تغطية الوجه كعلامة على المسؤولية المشتركة، في حين يرى فيها بعض الجمهوريين تهديدا كبيرا للحرية الفردية.ومع ذلك فان الخبراء الطبيين في البيت الأبيض وحتى السيدة الأولى ميلانيا ترامب يقومون بالترويج للكمامات كأداة حاسمة في مكافحة انتشار الفيروس.لكن الرئيس الذي أخذ جانب قاعدته الشعبية اليمينية، قلّل من أهمية الحاجة الى وضع كمامة مستندا الى رؤيته الخاصة.وترافق الاعلان عن زيارة ترامب للمصنع في أريزونا مع الضجة التي أثارها نائبه مايك بنس قبل أسبوع بعد أن التقطت الكاميرات صورا له بدون كمامة وهو يزور مستشفى مايو كلينك في روتشستر في مينيسوتا التي تطلب من الزوار تغطية وجوههم.ولفت البيت الأبيض في بيان إلى أنه نظرًا لأن كبار المسئولين وضيوفهم يخضعون لفحوص مستمرة لفيروس كورونا، فلا حاجة لأن يضعوا كمامات.