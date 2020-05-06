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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول 104 مصريين عالقين بالهند إلى الحجر الصحى بمرسى علم (صور)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:02 ص
وصول 104 مصريين
وصول 104 مصريين
كتب- علي عواد
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وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، طائرة المصريين العالقين بالهند، إلى مطار مرسى علم الدولي، وعلى متنها 104 مصريين عالقيين بينهم أطفال، وذلك ضمن الجسر الجوي الاستثنائي لإعادة المصرييين العالقين بالخارج بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارات المعنية للتنسيق بينها، لتسهيل عودة المصريين العالقين بالخارج.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل زارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، أنه جرى تعقيم وتطهير العائدين على متن طائرة مثر للطيران القادمة من دولة الهند فور وصولهم إلى مطار مرسي علم، وتم تعقيم متعلقاتهم الشخصية، لافتًا إلى أنه تم سحب العينات اللازمة لفحصهم من فيروس كورونا المستجد عن طريق إدارة الطب الوقائي ورجال الحجر الصحي.

وأضاف "مرعي"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم توفير أتوبيسات معقمة ومجهزة لنقل العائدين من مطار مرسى علم إلى مقر إقامتهم المخصص لهم لقضاء مدة الحجر وهي 14 يومًا بإحدى الفنادق السياحية بمدينة مرسى علم.
وصول 104 مصريين
وصول 104 مصريين
وصول 104 مصريين
وصول 104 مصريين
وصول 104 مصريين
وصول 104 مصريين

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