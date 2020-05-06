السعودية تخصص مليارى ريال لتمويل استيراد منتجات زراعية

أعلنت السعودية عن تخصيص ملياري ريال (533.3 مليون دولار) لتمويل استيراد منتجات زراعية وتأمين الإمدادات الغذائية ضمن برنامج لدعم الأمن الغذائي في ظل فيروس كورونا.وأوضح صندوق التنمية الزراعية في السعودية في بيان، أن هذا المبلغ يخصص في شكل قروض مباشرة وغير مباشرة في إطار مبادرة تستهدف في المرحلة الأولى منتجات مثل الأرز والسكر وفول الصويا والذرة الصفراء.وأكد البيان أن منتجات أخرى ستتم إضافتها وفقًا لحاجات السوق واستراتيجية الأمن الغذائي.إضافة إلى ذلك، أعلن الصندوق عن اعتماد عدد من القروض التمويلية بقيمة حوالي 296 مليون ريال لتمويل 35 مشروعًا في المملكة، تشمل قطاعات زراعية متنوعة بالداخل واستيراد مواد غذائية من الخارج.